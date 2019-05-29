Android ve İOS platformu için geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Eternal Senia bir Sanctum Games oyunu olarak karşımıza çıktı.

Günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından hem Android hem de İOS platformunda oynanan Eternal Senia’da benzersiz savaşlara katılacağız. Oyun içerisinde Senia adındaki dişi karaktere yardım ederek düşmanları karşısında galibiyet elde etmesini sağlayacağız.

Google Play’de 4.8 gibi bir inceleme puanına da sahip olan yapım yarım milyondan fazla oyuncusu ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Mobil rol oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Eternal Senia, zengin içeriği ile her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Genellikle dişi karakterlere ev sahipliği yapan oyunda yeni karakterler ile de tanışabilecek ve maceramıza onları da ortak edebileceğiz.