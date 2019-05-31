Evolution 2, mobil platformda milyonlarca oyuncusu olan seri oyunlardan biri. Post apokaliptik TPS shooter oyunu olarak yerini alan Evolution 2, Android’in ardından iOS’ta. Üçüncü şahıs nişancılık, aksiyon, strateji, rol yapma oyunu, kısaca farklı türleri harmanlayan yapımda, Ütopya Evreni’ni yeni bir açıdan gözler önüne seren tarih sizi bekliyor.

Serinin yeni oyununda Evolution atmosferi korunmuş ancak oynanış tepeden tırnağa değişmiş. TPS, aksiyon, strateji, rpg türlerinin dinamik karışımıyla eşsiz bir bilim kurgu temalı mobil oyun olmuş. Bir dönem zenginlerin uzaydaki tatil yeri olan, şimdilerde acımasız haydutların, yaratıkların ve ölüm makinelerinin (robotlarının) mesken tuttuğu bir cehennem olan Ütopya Gezegeni’nde herkes birbirine karşı savaş halinde. Savaşın sonunun gelmediği bu dünyada tehlikeli bir deneyle süper güçler kazanan, karşısına çıkacak her türlü düşmanı yok etmek için hazır olan bir askerin yerine geçiyorsunuz.

Evolution 2 Özellikleri