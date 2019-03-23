Milyonlarca oyun tutkunun keyifle oynadığı ve ücretsiz olarak indirdiği Fabulous-Angela’s Wedding Disaster, moda evinde çalışan bir karakteri yönetebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Klasik oyun kategorisinde kendisine yer bulan ve kaliteli grafiklerle donatılan bu oyunda amaç, özel tasarım ürünlerinin satıldığı bir firmada işe girmek ve müşterileri memnun etmektir. Oyun içerisinde onlarca elbise, ayakkabı, kolye, yüzük, bileklik, şapka gibi kıyafet ve aksesuarlar yer almaktadır. Ayrıca moda evinde elbise ve takıları tasarlamanıza yardımcı olacak dikiş malzemeleri ve tasarım aletleri bulunmaktadır.

Müşterilerin isteklerine olabildiğince hızlı cevap vermeli ve sizden istenilen ürünleri hemen teslim etmelisiniz. Aksi halde müşterilerinizi kaybedebilirsiniz. Çeşitli elbiseler ve takılar satarak yeterli miktarda para kazanmalı ve seviye atlamalısınız. Bu sayede moda evini geliştirebilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri sayesinde her iki platformdan da kolaylıkla indirebileceğiniz Fabulous-Angela’s Wedding Disaster, geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih edilen keyif verici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.