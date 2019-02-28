Face Swap Booth ile eğlenceli yüzler yaratın ve tüm kreasyonlarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın. Ayrıca yüzünüzü herhangi bir fotoğrafın üzerine getirebilir veya fotoğrafın içine herhangi bir nesneyi yerleştirebilirsiniz. Bir ünlüyle bile yüzlerinizi değiştirebilirsiniz.

Yeni İnsanlar yapmak için yüz özelliğini karıştırın ve eşleştirin. Önceden yüklenmiş ünlü fotoğrafların tonlarıyla oynayın, sakallarını çıkarın ve kendi yüzünüzü ekleyin. Daha sonra bu fotoğrafları arkadaşlarınızla paylaşın.Mesela bir kişinin gözlerini başkalarının ağzına herhangi bir fotoğrafta sokabilir veya kendinize sakal bırakabilirsiniz.

Face Swap Booth Özellikleri: