Facebook Creator, video üretici olarak hayranlarınızla/takipçilerinizle etkileşime geçmek, iletişimde kalmak, sayfa istatistiklerinizi takip etmek için kullanabileceğiniz bir sosyal ağ uygulaması. Facebook’ta video paylaşan her sayfanın kullanması gerektiğini düşündüğüm uygulama, Facebook kadar reklamlarla dolu, karmakarışık bir ana akış yerine son derece sade, göz yormayan, modern bir ana sayfa sunuyor.

Facebook’un video üreticilere özel hazırladığı sosyal ağ uygulaması Facebook Creator, Facebook gibi tamamen ücretsiz, herkese açık ve Türkçe dil desteğiyle geliyor. Facebook ve Instagram’dan yorumlara ek olarak Messenger’dan gelen mesajları tek bir yerde gösteren uygulama, bu sayede hayranlarınıza bağlanmanızı kolaylaştırıyor. İçeriğiniz, Facebook’taki yeriniz ve kitleniz hakkında detaylı bilgiye hem özet hem de grafik üzerinden erişebiliyorsunuz. Tek dokunuşla canlı yayın açarak hayranlarınızla gerçek zamanlı etkileşime giriyorsunuz. Video yükleyip paylaşmakla kalmıyor, videolarınızdan - 4 reklam modeliyle - para kazanabiliyorsunuz.

Facebook Creator Özellikleri: