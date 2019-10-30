Hayalinizdeki şehri inşa ederek orta çağda kendi krallığınızı oluşturabileceğiniz ve çiftliğinizde çeşitli ürünler üreterek ticaret hacminizi büyütebileceğiniz Fairy Kingdom, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen ve ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, perili bir köşkte size verilen görevleri yerine getirerek yeni objelerin kilidini açmak ve şehrinizi geliştirmek için mücadele etmektir. Büyü ve sihir yaparak bölgenizdeki binaları güzelleştirebilir ve çiftliğinizde birçok şeyi üretebilirsiniz. Simya laboratuarları, atölyeler, çiftlikler, demirci ocakları, değirmenler ve daha onlarca farklı alanda faaliyet gösteren yeni binalar inşa edebilirsiniz. Kötü niyetli cadıyla mücadele ederek şehrinizi ilginç yaratıklardan korumalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Ayrıca görevleri tamamladıkça farklı karakterlere ulaşabilir ve koleksiyonunuzu büyütebilirsiniz.

Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Fairy Kingdom, sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyundur.