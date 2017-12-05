FaldanAdam uygulaması ile iOS cihazlarınız üzerinden kahve fallarınızı yorumlatabilirsiniz.

Hızlı ve pratik bir kahve falı uygulaması olan FaldanAdam, benzer uygulamaların aksine oldukça faydalı ve işe yarar özellikler sunuyor. Yapay zeka ve astrolojiye dayanarak kahve fallarınızı gerçek falcılara yorumlatan uygulama reklamsız olarak kullanılabiliyor. Falınızı gönderirken verdiğiniz bilgileri profilinize kaydeden ve her defasında bu bilgileri girmekle uğraşmanıza gerek kalmayan FaldanAdam uygulaması, 30 dakika içerisinde yorumunuzu sizlere ulaştırıyor.

Üyelik gerektirmeyen ve sizi telefonunuzdan tanıyan uygulama, kahve fallarınızı anlık astroloji değişimlerini hesaplayarak sizlere sunduğundan memnun kalacağınızdan emin olabilirsiniz. Her gün ilk falınızı ücretsiz olarak gönderen, kahve fincanınızın fotoğraflarından fala uygun olup olmadığını size bildiren FaldanAdam uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.