Faljı, telefondan kahve falı baktırmayı sevenlerin favori mobil uygulamalarından Derya Abla - Kahve Falı’nın yeni sürümü.

İster kahve falına inanıyor olun, ister kahve falına eğlencesine baktıranlardan olun, iPhone’unuzda kullanabileceğiniz en iyi kahve falı uygulaması.

Kahvenizi içtikten sonra falınıza bakılmanızı seven biri olarak yakınınızda falınıza bakacak birilerini bulamadığınızda kullanabileceğiniz kahve falı uygulamalarından biri Faljı. Mobilde en çok indirilen, en sevilen fal uygulaması Derya Abla - Kahve Falı’nın yenilenen sürümü diyebileceğim Faljı’da Türkiye’nin en tecrübeli fal uzmanları sizi bekliyor. Kahve içip kapattıktan sonra resmini çekip gönderiyorsunuz ve geleceğinize ilişkin - genellikle olumlu - yorumlar çok geçmeden geliyor. Her gün belli sayıda ücretsiz kahve falı baktırabiliyorsunuz. Reklamlar rahatsız edici değil ancak dilerseniz ufak bir satın alımla kaldırtabiliyorsunuz.