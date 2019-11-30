Hayalinizdeki çiftliği kurarak çılgın görevler üstleneceğiniz ve birbirinden sevimli onlarca hayvanı besleyerek organik ürünler elde edeceğiniz Farm Flowers Coin Party Dozer, Android ve iOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyuncularla buluşan sürükleyici bir oyundur.

Canlı grafikleri ve macera dolu görevleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, farklı hayvanları çiftliğinize davet ederek etlerinden ve sütlerinden yararlanmaktır. Ayrıca tarımla uğraşarak organik meyve ve sebzeler üretebilir ve geniş bir ticaret ağı oluşturarak kazancınızı artırabilirsiniz. Çiftliğinizi genişleterek daha fazla hayvanı besleyecek kapasiteye erişebilir ve üretim miktarını artırarak seviye atlayabilirsiniz. Bu sayede yeni hayvan türlerinin ve çiftlik malzemelerinin kilidini açabilirsiniz.

Oyun içerisinde çiftliğinizde bakımını üstleneceğiniz inek, keçi, tavuk, horoz, koyun ve daha onlarca sevimli hayvan yer almaktadır. Ayrıca tarlalarınızda yetiştirebileceğiniz birbirinden lezzetli organik tarım ürünleri bulunmaktadır. Klasik oyunlar arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Farm Flowers Coin Party Dozer ile sizde kendi çiftliğinizi inşa ederek çılgın çiftlik partileri verebilir ve arkadaşlarınızla eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.