Ritim tabanlı aksiyon platform oyunu olan Geometry Dash SubZero APK, üç farklı seviyesiyle birlikte oyunculara zorlu bir platform deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Geometry Dash SubZero APK, ritmik platform oyunu olan Geometry Dash serisinin yeni oyunudur. Daha zorlu seviyelere sahip olan Geometry Dash SubZero, giderek zorlaşan bölümler ile her adımda oyunculara imkansız anlar yaşatıyor. Müziğin ritmine göre hareket etmeli ve platformlar arasında karakterinizi ilerletmelisiniz.

Dünyanın en zor oyunlar arasında yer alan Geometry Dash SubZero APK, özel olarak tasarlanmış üç farklı seviyeyi oyunculara sunuyor. İnanılmaz derecede zor olan seviyeler, sadece ritim ve kontrol açısından değil, aynı zamanda görsel tarafta da göz alıcı temalara yer veriyor.

Geometry Dash SubZero APK'da, karakterinizi SubZero simgeleriyle özelleştirebilir ve farklı görünümlerin kilidini açabilirsiniz. Eğlenceli ve ilgi çekici karakterlerin kilidini açarak, platformlar arasında yapacağınız parkurlarda karakter animasyonlarının keyfini çıkarabilirsiniz.

Geometry Dash SubZero APK İndir

Yeni haritalarıyla karşımıza çıkan Geometry Dash SubZero APK, yeni engeller ile hem daha zorlu hem de daha özgün yapıdadır. Platformlar arasında sadece zıplamayacak, aynı zamanda uçmak gibi eylemleri de yerine getireceksiniz.

Oyunun kontrolleri her ne kadar basit ve sezgisel görünse de, bu kontrolleri oyuna geçirebilmek zor olandır. Tamamen müzikle senkron hareket etmeli ve milimetrik engeller arasından hassas bir şekilde geçmelisiniz. Bazen bir engeli yüzlerce kez deneyebilirsiniz. Yılmadan devam edin ve zorlu bölümleri geçmeye çalışın!

Siz de Geometry Dash SubZero APK indirin ve fütüristik görseller eşliğinde imkansız bir ritmik platform deneyimi yaşayın!

Geometry Dash SubZero Oyunu Özellikleri