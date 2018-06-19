Fatal Flap, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. En uzun mesafeyi alarak puanlar kazandığınız oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Fatal Flap, engellerin üstesinden gelerek puanlar kazandığınız bir mobil oyundur. Oyunda reflekslerinizi test ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Zorlu engelleri aşarak blokların arasından ya da altından geçerek karakterinizi ilerletmeye çalışıyorsunuz. Yüksek puanlara ve en uzun mesafeye ulaşmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli grafikleri ve minimalist atmofseriyle bağımlısı olabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Eğer bu tarz basit oyunları seviyorsanız Fatal Flap sizleri bekliyor.

Fatal Flap oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.