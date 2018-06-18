Fiete Soccer, iPhone/iPad cihazınızda oyun oynayan çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için indirebileceğiniz ücretsiz futbol oyunu. Çocuklara özel hazırlanan mobil futbol oyununda 48 ülke Dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor. Heyecan seviyesi gittikçe yükselen futbol karşılaşmaları sizi bekliyor.

4 - 8 yaş arası çocukların oynayabileceği mobil futbol oyunu Fiete Soccer’da çizgi filmden kopup gelmiş birbirinden sevimli karakterlerin yeşil sahada kıyasıya mücadelesine katılıyorsunuz. Faul olduğunda ağlama, hakem kart gösterdiğinde sinirlenme, atış kaçtığında tepki gösterme, sert şutlar, artistik kurtarışlar, seyircilerin coşması ve daha saymakla bitiremeyeceğim hoş detay maç anında göze çarpıyor. Çocuklara özel hazırlanmış lakin gol atmak çok basit değil. Hele ki; turnuvada biraz ilerlediğinizde golü bulmak iyice zorlaşıyor.