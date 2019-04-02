Fighting EX Layer, dövüş oyunları oynamaktan keyif alan oyuncuların favorilerinden ve artık mobil cihazlarda da oynanabiliyor. Fighting Layer ve Street Fighter EX serisinin geliştiricisi Arika, popüler dövüş oyununun grafikleri, sesleri, oynanış dinamiklerini bozmadan tüm orijinalliğiyle akıllı telefon ve tabletlere taşımış. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

2018’de PlayStation 4’ün ardından PC’ye portlanan dövüş oyunu Fighting EX Layer, nihayet mobilde! Japon geliştiricinin çoğu iPhone / iPad modelinde oynanabilir olan iki boyutlu dövüş oyununda toplamda 16 karakter olmasına rağmen Darun, Allen, Skullomania veya Blair’ı alabiliyorsunuz. Arenaya girdiğinizde dövüşçünüzü kontrol etmek, rakibinizi dövmek, kombolarla dağıtmak için basit kaydırma hareketlerini ve ekranın altındaki kutucukları kullanıyorsunuz. Oyuna başlamadan önce kontrol sisteminden bahsediliyor. Hem tablette hem de telefonda rahat, keyifli oynanış sunduğunu söyleyebilirim.