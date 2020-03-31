Fitify, 5 milyondan fazla kişinin kullandığı spor uygulaması. Erkek ve kadınların ekipmanla-ekipmansız evde yapabilecekleri tüm vücudu çalıştıran egzersizler sunuyor. Kilo vermek, yağ yakmak, kaslarınızı ortaya çıkarmak… Hedefiniz ne olursa olsun Fitify yanınızda!

850’den fazla egzersizin yer aldığı bu antrenman uygulaması sayesinde günlük antrenmanlarınız her zaman yeni, eğlenceli ve verimli. Düzeyinize, hedefinize ve zamanınıza uygun, 15-25 dakikada tamamlayabileceğiniz özel fitness planları çıkartıyor. Antrenmanları vücut bölgesi, eğitim türü ve süre bazında filtreleyebiliyorsunuz. Egzersizler videolu olarak gösteriliyor, egzersiz videolarını mobil cihazınıza indirerek internete erişiminizin olmadığı zamanlarda da antrenmanınızı kaçırmıyorsunuz.

Spor aletleri olmadan ve spor aletleriyle evde yapılabilecek harika egzersizler içeren Fitify, 2019’un en iyi uygulamaları arasında, ücretsiz ve Türkçe dil desteğiyle geliyor.