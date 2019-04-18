Banditos Studio imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformu oyuncularına sunulan Five Heroes: The King's War bir rol oyunudur.

Oyuncuları gerçek zamanlı olarak karşı karşıya getiren Five Heroes: The King's War oldukça basit arayüzlere sahip ve aksiyon dolu bir oyun olarak yayınlanmıştı. İki farklı mobil paltformda tamamen ücretsiz olarak oyuncuların beenisine sunulan yapımda farklı karakterler yer alacak. Gerçek zamanlı olarak savaşlara katılacağımız oyunda yeni bir karakter geliştirecek, yeni topraklar keşfedecek ve oraları fethetmeye çalışacağız.

Oyuncular karakterleri liderliğinde yeni bir ordu kurarak engin diyarları düşmanlardan temizlemeye çalışacak ve bu uğur için mücadele edebilecekler. İki farklı mobil platformda 100 binden fazla kişi tarafından oynanan Five Heroes: The King's War kitlesini de artırmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.