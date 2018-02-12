Kış sporlarını seven biriyseniz şiddetle önereceğim bir oyun olan Flick Champions Winter Sports, içerisinde 8 ayrı kış sporunu barındırıyor. Slalom, Kayakla Atlama, Buz Hokeyi ve daha pek çok sporu oynayabileceğiniz oyunda ulusunuzu seçmeli ve bayrağınızı göndere çekmelisiniz.

Bir ülke seçin ve bayrağınızı göndere çekin. Turnuva boyunca 18 altını almak için kıran kırana mücadele vermelisiniz ve kış turnuvasına damga vurmalısınız. Kendi oyun tarzınızı yansıtın ve ulusunuz için savaştığınızı unutmayın. Ayrıca oyun içerisinde kendi müzik listenizi oluşturup eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz.

İçerisinde 30'a yakın yetenek bulunduran oyunda, maç kazandıkça yeni yeteneklerin kilidini açabilir ve karakterinizi güçlendirebilirsiniz. Haydi bu zorlu turnuvaya katılın ve kış sporlarında tarih yazın!

Flick Champions Winter Sports Özellikleri