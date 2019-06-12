Flick Pool Star, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Bilardo oyunu konseptinde oynanan eşsiz ve zevkli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Flick Pool Star, bilardo masasındaki topları deliklere sokarak puanlar kazanabileceğiniz bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda zorlu bulmacalar ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğinizi düşündüğüm oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. En kısa sürede bölümü geçmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm bölümleri tamamlamalısınız. Kolay oynanışıyla da dikkat çeken oyunda tek yapmanız gereken topları doğru yönlere doğru fırlatmak.

Flick Pool Star oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.