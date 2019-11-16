Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyun severlerin hizmetine sunulan ve 5 milyondan fazla futbol tutkunu tarafından keyifle oynanan Flick Shoot Uk, gerçekçi kontrolleri ile sıkılmandan oynayacağınız eğlenceli bir futbol oyunu olarak dikkat çekiyor.

Geliştirilmiş 3D grafikleri ve etkileyici tasarımı ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı modlarda yarışarak adınızı zirveye yazdırmak ve vuruş yeteneğinizi geliştirerek profesyonel bir futbolcu olmaktır. Hassas kontrolleri ile topu dilediğiniz bölgeye gönderebilir ve ağlarla buluşturarak puan toplayabilirsiniz. Türkçe dil desteği ile oyunu kolaylıkla oynayabilir ve ayarları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Oyun içerisinde yüzlerce futbolcu karakteri ve sayısız aksesuar yer almaktadır. Ayrıca tek top, zamana karşı, top sürme, meydan okuma, sonuna kadar ve antrenman modu olmak üzere toplam 6 farklı seçenek bulunmaktadır.

Ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan ve mobil platformda spor oyunları kategorisinde yer alan Flick Shoot Uk, zorlu turnuvalara katılarak yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz sürükleyici bir futbol oyunu olarak öne çıkıyor.