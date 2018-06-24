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Flippy Boat 1.0.5 (ios)
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Flippy Boat

1.0.5
ios
Flippy Boat
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -
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Eşsiz deneyim sunan eğlenceli bir beceri oyunu

Flippy Boat, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici ve bağımlılık yapıcı bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve zevkli zaman geçirebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Flippy Boat, hızlı hareket edip dalgaları aşarak puanlar topladığınız bir oyundur. Reflekslerinizi sonuna kadar sınamanız gereken oyunda yolunuza çıkan altınları da toplamalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Hızlı ve eğlenceli bir  beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Flippy Boat, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Yolunuza çıkan altınları da toplayarak daha fazla para kazanabileceğiniz oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğer bu tarz bir beceri oyunu arayışınız varsa Flippy Boat mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim.

Flippy Boat oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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