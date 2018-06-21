Fontmania uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan fotoğraflarınızı harika çalışmalara dönüştürebilirsiniz.

Fotoğraflarınızda sizi en iyi şekilde ifade edecek metinler eklemek istiyorsanız, kapsamlı fotoğraf düzenleme uygulamalarını bilmenize hiç gerek yok. Fotoğraflarınıza birbirinden şık yazı tiplerinden birini seçerek metinler ekleyebileceğiniz Fontmania uygulamasında, metin düzenleme seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Fotoğraflarınızı istediğiniz boyutlara getirebileceğiniz kırpma seçeneğinin yanında, fotoğraf çerçevelerini de sizlere sunan Fontmania uygulamasının bir başka güzel özelliği de oldukça hoş görünen çizimler diyebilirim. Doğum günü, tebrik ve benzer özel günlerde sevdiklerinize gönderebileceğiniz kartlar oluşturabileceğiniz Fontmania uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri