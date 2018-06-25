Football Cup Superstars, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir futbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyund arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir futbol oyunu olarak karşımıza çıkan Football Cup Superstars, birbirinden güçlü ve etkili oyunları kontrol edebileceğiniz oyunda harika zaman geçirebiliyorsunuz. Tek parmağınızla kaleye şutlar çekebileceğiniz oyunda başlangıç vuruşundan itibaren bitiş düdüğüne kadar kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda kimin daha iyi oynadığını ortaya çıkarabiliyorsunuz.Stratejik taktikler ile rakiplerinizi alt etmeniz gereken oyunda becerilerinizi sonuna kadar kullanmalısınız. Futbol yıldızları gibi hissedebileceğiniz oyunda rekabetin tadını da çıkarabiliyorsunuz. Eğer futbol oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim.

Football Cup Superstars oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.