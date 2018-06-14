Football Forever oyununda kaleci olmayan hareketli kalelere şut çekip gol bulmaya çalışıyorsunuz. Mobil platformdaki en ufak boyutlu futbol oyunu ancak eğlenceden ödün vermiyor. Penaltı çekme, serbest vuruş odaklı futbol oyunlarını seviyorsanız, kaçırmayın derim. iOS tarafında da ücretsiz!

Gerçekçilikte ziyade eğlence arayan futbol severlere hitap eden oyunlardan biri Football Forever. Yeşil sahaların en iyi penaltı, serbest vuruş atan oyuncusu olduğunuzu gösteriyorsunuz. Başlangıçta kaleyle aranızda hiçbir engel yok ve sabit duran, boş kaleye şut çekerek ısınıyorsunuz. Isınma turunu attıktan sonra kale ufaktan hareketlenmeye başlıyor. Kale hareketli de olsa boş kaleye şut çektiğinizden bunu da aşıyorsunuz. Sonraki aşamada defans oyuncuları karşınıza çıkıyor. Topa falso vermeden, savunma oyuncularına çarptırmadan hareketli kaleye nasıl gol atabileceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Oyunun bu safhasında gol kaçırmak kaçınılmaz oluyor. Kaçırırsanız hayat çizginizden kullanarak atışı tekrarlayabiliyorsunuz lakin hayat çizginizden ne kadar eksilirse sıralamada kalma olasılığınız o kadar azalıyor.