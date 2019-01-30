Mobil spor oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Football Heroes PRO 2017 ile rekabet dolu maçlar bizleri bekliyor.

Dünyanın dört bir yanında iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Football Heroes PRO 2017 ile Amerikan futbol dünyasına katılacak ve kupaların sahibi olmaya çalışacağız. Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarından oyuncuları karşı karşıya getirecek olan yapımda oyunculara gerçek sporcular sunuluyor. Farklı oyun modlarına sahip olan mobil spor oyununda rengarenk bir içerik kalitesi bizleri bekliyor olacak. Basit kontroller ile oynanan oyunda amacımız lig ve kupa maçlarını kazanmak olacak. Zengin içeriği ile mobil platformda oyunculara gerçekçi bir deneyim sunan oyun ücretsiz fiyat etiketi ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

2000’den fazla gerçek futbolcunun yer aldığı yapım iki farklı mobil platformda milyonlara ulaşmaya devam ederken güncellemeler ile de içeriğini genişletmeye devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.