Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Forgotten Tales , kalabalık bir savaşçı grubunu yöneterek dev canavar ordularına karşı savaşabileceğiniz ve ganimet kazanmak için mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve etkileyici savaş sahneleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı silahlarla ve özelliklerle donatılmış yüzlerce askeri komuta ederek canavarlara ve işgalci düşmanlara karşı savaşmaktır. Uçsuz bucaksız ormanlarda aksiyon dolu savaşlar yaparak düşman birliklerini etkisiz hale getirmeli ve görevleri tamamlayarak çeşitli savaş mühimmatlarının ve farklı özellikler taşıyan askerlerin kilidini açmalısınız.

Oyunda okçu, kılıç şövalyesi, mızrakçı, at binici ve daha onlarca farklı özelliğe sahip askeri birlik yer almaktadır. Ayrıca size karşı savaşacak sayısız canavar ve düşman ordusu bulunmaktadır. Rol oyunları arasında bulunan Forgotten Tales ile sizde kendi ordunuzu kurarak düşmanlarınızı alt edebilir ve ganimet toplayabilirsiniz.