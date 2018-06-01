French Open: Tennis Games 2018, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve bağımlılık etkisi yüksek bir tenis oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Harika bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınızla mücadele ediyor ve rakiplerinizi alt ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir tenis oyunu olarak karşımıza çıkan French Open: Tennis Games 2018, harika animasyonları ve gerçekçi atmosferiyle dikkat çekiyor. Yüksek kaliteli görsellere ve sürükleyici bir etkiye sahip olan oyunda tenis şampiyonasına dahil oluyor ve galip gelmeye çalışıyorsunuz. Gerçek bir tenis müsabakasına katılmış gibi bir hisse kapılabileceğiniz oyunda ultra gerçekçi hareketler ve animasyonlar yer alıyor. Tenis oynamayı seven herkesin telefonlarında mutlaka yer alması gereken oyunların başında gelen French Open: Tennis Games 2018, aynı zamanda kolay kontrolleriyle de oyuncuları yormuyor. Dünyanın en iyi oyunlarından bir tanesi olan Roland-Garos'u mobil cihazlarınızda deneyimleyebileceğiniz French Open: Tennis Games 2018 sizleri bekliyor.

French Open: Tennis Games 2018 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.