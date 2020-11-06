Fruit Ninja 2, refleksleri geliştirmek için süper eğlenceli mobil oyun olan Fruit Ninja’nın devamı. 10 yılın ardından Fruit Ninja 2 adıyla Google Play ve App Store’da yerini alan oyun, yeni modlar ve karakterlerle geliyor. Windows PC, mobil (Android ve iOS) ve hatta Xbox oyun konsolunda en çok oynanan refleks oyunu Fruit Ninja’nın yenisi daha da eğlenceli! Hemen şimdi yukarıdaki Fruit Ninja 2 İndir butonuna dokunarak oyunu iPhone telefonunuza/iPad tabletinize yükleyin, kimin bıçak ustası olduğunu gösterin.

Fruit Ninja 2 İndir (iPhone ve iPad)

Halfbrick Studios’un popüler refleks oyunu Fruit Ninja 10 yıl sonra Fruit Ninja 2 adıyla geri döndü! Yeni Fruit Ninja meyve kesmece oyununda ilk oyundan tanıdığımız modların (Arcade, Zen, Classic) yanı sıra karışık mini oyunlarla birlikte Fruitar Hero adında ritme dayalı dilimleme modu bulunuyor. Dünyanın her yerinden oyuncularla gerçek zamanlı olarak oynadığınız çok oyunculu modlar sizi Fruit Ninja Şampiyonu olma yolunda ilerletiyor. Meyveleri dilimlerken ağzınızı daha da sulandıracak çok daha keskin bıçaklar var ve onları güçlendiricilerle karıştırarak kombolar, ani hareketler ve kritik puanları en üst düzeye çıkarabiliyorsunuz. Oyun modları, bıçaklar dışında karakterlerin de sayısı artmış. İki ninja, korsan, karate ustası ve daha birçok yeni karakter özelleştirilebilir, geliştirilebilir olarak karşımıza çıkıyor. Unutmadan, kendi görselleri ve müzikleri ile rahatlatıcı farklı konumlarda (arena olarak geçiyor) oynuyorsunuz.