Furious Tank : War of Worlds, iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış veren yüksek kalitede grafiklere sahip online multiplayer tank savaş oyunlarından biri. İlginç olarak iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyunda oyuncular bölgeye hakim olmak için savaşıyor. İster tüm düşman tanklarına karşı tek savaşın, isterseniz de takımınızla birlikte son gücünüzle savaşın…

Oyuncuları Dünya Savaşı’na sokan Furious Tank: War’u diğer online tank oyunlarından ayıran tek nokta konsol kalitesinde grafikleri değil. Tankınızın özelliklerini artırmak dışında tüm parçalarını upgrade edebiliyorsunuz. Tankınızın tareti, paleti, gövdesi, namlusu, motoru, her şeyini yükseltebiliyorsunuz. Ateş etme, saldırma, manevra, zırh yükseltmesi de mevcut. Bölgede düşman tanklarının yerini haritadan tespit edebiliyorsunuz ancak havaya uçurmak aynı kolaylıkta olmuyor. Hızlı da olmanız gerekiyor çünkü süreye oynuyorsunuz.

Furious Tank : War of Worlds Özellikleri