Gerçek zamanlı PVP savaşlarına katılarak rakiplerinizle aksiyon dolu bir mücadele içerisine gireceğiniz ve ganimet kazanmak için zorlu görevler üstleneceğiniz GATE SIX, ücretsiz olarak oyunculara sunulan ve oldukça geniş bir kitle tarafından tercih edilen benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, rakiplerinizle birebir savaşarak görevleri yerine getirmek ve seviye atlayarak farklı karakterlerin kilidini açmaktır. Karakterlerinizin kıyafetlerini değiştirebilir ve yeni silahlarla donatabilirsiniz.

Ayrıca farklı özellikler ve ekleyerek savaşlarda daha güçlü bir profil oluşturabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde farklı yeteneklere ve özel güçlere sahip yüzlerce savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca birbirinden ürkütücü birçok savaş meydanı ve sayısız düşman askeri bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız GATE SIX, rol oyunları arasında kendisine yer bulan sıra dışı bir savaş oyunu olarak ön plana çıkmaktadır.