Oyunculara birbirinden farklı bulmacaları çözüme kavuşturarak ilerlemeye dayalı bir rol dünyası sunan Gem Hunters farklı zorluklar ile sürükleyici bir yapıya ev sahipliği yapıyor.

Rol oyunları arasında gösterilen ancak bulmaca oyunlarına daha çok benzeyen yapım da oyuncular karşılarına çıkan bulmacaları çözüme kavuşturarak ve öyle ilerleyebilecekler.

Oyuncular yapım içerisinde ilerledikçe çeşitli engeller ve canavarlar ile de karşılaşacaklar. Basit ve zorlu bulmacalar eşliğinde ilerleyecek olan oyuncular farklı türdeki canavarlar ile de yakından tanışma fırsatı bulacaklar.

Grafikleri açısından tatmin edici görünmeyen yapım oynaması ücretsiz olması ile 10 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başardı.

Dileyen oyuncular hemen yapımı indirebilir ve deneyimlemeye başlayabilirler.