Goal Party oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir spor oyunudur.

Herkesin severek izlediği hatta çoğu kişinin bağımlısı olduğu futbol, bu oyun sayesinde daha da çok sevilecek. En çok heyecanın yaşandığı yerlerden biri net olarak kaleye direk şut atıldığı anlardır. Bütün nefeslerin tutulduğu bu anlarda hep oyununcunun yerinde olmak isteriz. İşte şimdi bunu yapabilirsiniz.

Futbolun bu keyifli kısmını aynı heyecanı verecek şekilde oyunlaştırmışlar. Buna ek olarak da kalenin belirli kısımlarına çarpı işareti koyarak gol atma alanınızı küçültmüşler. İşte bu zorlu şartlar altında çeşitli mesafelerden şut atarak gol kazanmaya çalışıyorsunuz. Elbette gerçek futbolda olduğu gibi bu oyunda da gerçekten kolay olamayan bir durum. Hele ki alanınız daraltılmışken daha zor. Siz zoru başaracağınıza inanıyorsanız ve bu oyunun en iyisi olmayı hedefliyorsanız bu oyun tam da size göre. Futbol maçı izlerken yaptığımız tüm o yorumları icraate dökme vakti geldi.

Ayırca her kazandığınız oyun sizi bir sonraki bölümde Dünya'nın farklı yerlerine götürüyor. Renkli bir atmosferde değişik ülkelerden oyuncularıyla tüm oyunseverlerin dikkatini çekiyor. Kazandığın puanlarla da kendi karakterini yaratma imkanı sunuyor. Mükemmel bir yapım ve efsane eğlenceli bir ortam siz futbolseverleri bekliyor. Sen de bu maceraya ortak olmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.