Mobil spor oyunları arasında yer alan ve günümüzde yarım milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Golf Ace ile gerçekçi bir golf deneyimi yaşamaya hazır olun!

Hem Android hem de İOS platformunda oldukça geniş kitlelere ulaşma imkanı bulan yapım enfes bir goldf oyunu olarak karşımıza çıktı. Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda ilgiyle oynanmaya devam eden yapımda oyuncular renkli içerikler eşliğinde keyifli zaman geçirecek ve gerçek zamanlı olarak golf deneyimi yaşayacaklar.

Hem çevrimiçi hem de çevrim dışı olarak oynanabilen yapımda oyuncular turnuvalara ve etkinliklere katılabilecek golf konusundaki yeteneklerini gösterebilecekler. Zentertain imzası ile geliştirilen ve yayınlanan oyun günümüzde yarım milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ederken dileyen oyuncular kariyer modu ile en iyi golf oyuncusu olma yolunda da ilerleyebilecekler.