Golf Challenge, online oynanan golf oyunu. iOS platformuna ücretsiz çıkış yapan golf oyununda dünyanın dört bir yanından oyuncularla hızlıca eşleşip maça çıkıyorsunuz. 1’e 1 dostluk maçlarında tüm dünyadan oyunculara karşı oynuyor, şampiyonalarda dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynuyorsunuz.

Yüksek kalitede grafiklere sahip, oynaması kolay bir golf oyunu karşımızda. Golf Challenge - World Tour’da dünya genelinde golf oyuncularıyla dünya turu yapıyorsunuz. Sadece online oynanıyor; tek oyuncu modu yok. Teke tek hızlıca eşleşeceğiniz gerçek oyuncularla oynuyorsunuz. Tek vuruşla topu deliğe sokmaya çalışıyorsunuz. Vurmak için yönü ayarlıyor, topu çekiyor ve bırakıyorsunuz. Bu kadar basit! Maç kazandıkça yeni golf sopaları ve topları gibi yeni öğelerin kilidi açılıyor.

Golf Challenge iOS Özellikleri