Golf Race, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil golf oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir golf oyunu olarak dikkat çeken Golf Race, renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Yüzlerce zorlu bölümü tamamlamak için mücadele verdiğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda zengin oyun içeriği de yer alıyor. Kontrol ettiğiniz karakterinizi de geliştirebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Golf Race oyunu sizleri bekliyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Golf Race oyununu kaçırmayın.

Golf Race oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.