Gourmet Legend, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve zorlu bir mobil oyun olarak dikkat çekmekte.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici ve eğlenceli bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Gourmet Legend oyununda yeteneklerinizi sınıyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Karakterinizi geliştirerek daha güçlü bir konuma da gelebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Savaş oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Gourmet Legend sizleri bekliyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Gourmet Legend oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.