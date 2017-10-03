Gozzip, 17 saniye süreli videolarla kendinizi ifade ettiğiniz, video paylaşmanın yanı sıra sohbet edebildiğiniz bir sosyal ağ uygulaması. Gündem, katıldığınız bir etkinlik, yeteneğiniz, mutlu olduğunuz an… Dilediğiniz bir başlıkta video çekip herkesle paylaşabilirsiniz. Uygulama tamamen Türkçe ve sadece iPhone'unuza indirip kullanabiliyorsunuz.

Facebook hesabınıza giriş yaparak hızlıca katılabildiğiniz bu platformda iki seçeneğiniz var: Video paylaşma ve sohbet etme. Video paylaşacağınız vakit hazır başlıklardan seçiyor, maksimum 17 saniyelik videonuzu hazırlayıp güzelce filtreden geçirdikten sonra herkese açık şekilde paylaşıyorsunuz. Sohbet de Twitter’daki gibi # etiket açarak herhangi bir konu üzerine konuşmaya başladığınız bölüm.

Gozzip Özellikleri: