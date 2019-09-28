Onlarca yaratığın yer aldığı zorlu savaş alanlarında mücadele ederek farklı karakterleri yönetebileceğiniz ve aksiyon dolu anlar geçireceğiniz Granny Legend, yüz binlerce oyuncunun beğenisini kazanmayı başaran ve gün geçtikçe daha fazla oyun severin ilgisini çeken benzersiz bir oyundur.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, ilginç görünümleri ve farklı özellikleri ile size karşı saldırıda bulunan yaratık ordusuna karşı mücadele ederek hünerlerinizi sergilemeli ve parkurları başarıyla sonlandırmalısınız. Farklı yeteneklere sahip savaş kahramanlarından dilediğinizi seçerek yaratıklarla savaşabilir ve parkurları temizleyerek görevleri tamamlayabilirsiniz. Dönen silahlar, roket atarlar, çeşitli bombalar ve daha onlarcasından yararlanarak düşmanlarınıza geçit vermemeli ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Oyun içerisinde farklı karakterler, ilginç yaratıklar, ölümcül silahlar ve daha yüzlerce farklı bileşen yer almaktadır. Dilediğiniz karakteri ve silahı seçerek savaş alanında tek bir yaratık bile bırakmamalı ve puan toplamalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda kolaylıkla erişebileceğiniz Granny Legend, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.