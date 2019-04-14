Sır dolu olayları araştırabileceğiniz ve tüm gizemleri çözerek aydınlatabileceğiniz Grim Tales: Crimson Hollow Collector's Edition, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Ürpertici mekanları ve gerçekçi karakterleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, aniden ortadan kaybolan insanların nerede olduklarını bulmak için ipucu toplamak ve gizli nesnelere ulaşmaktır. Oyun, yatılı olarak okuyan birkaç genç kızın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını konu almıştır. Aniden kaybolan kızları bulmak için içinizdeki dedektifi canlandırmalı ve size verilen görevleri tamamlamalısınız. Sıkılmadan oynayabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı bölüm ve sayısız gizli nesne yer almaktadır. Ayrıca her bölümde farklı bulmaca ve eşleştirme oyunları bulunmaktadır. Bu oyunları oynayarak ipucu toplayabilir ve gizli nesneleri bulabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında yer allan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Grim Tales: Crimson Hollow Collector's Edition, eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak göze çarpıyor.