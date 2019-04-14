Binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve macera dolu bölümleri ile eşsiz bir deneyim sunan Grim Tales: Threads of Destiny, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekle ulaşabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Her bölümde birbirinden zorlu bulmaca, eşleştirme ve strateji oyunları yer almaktadır. Ayrıca onlarca gizli obje ve ipucu bulunmaktadır. Oyunlarda başarılı olarak çeşitli ipuçları toplayabilir ve gizli nesneleri bularak katilin izini sürebilirsiniz. Bu sayede görevleri tamamlayabilir ve yen mekanların kilidini açabilirsiniz.

Etkileyici grafikleri ve ürpertici müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda asıl amaç, uçak kazasından sonra bir anda ortadan kaybolan ve ölüğü düşünülen birkaç insanın başına gelenleri araştırmak ve dedektiflik yapmaktır. Bulmacaları tamamlayarak doğru iz üstünde ilerleyebilir ve esrarengiz olayları açığa çıkartabilirsiniz. İpucu toplayarak kayıp eşyalara ulaşabilir ve şüphelilerin peşine düşebilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde kendisine yer bulan Grim Tales: Threads of Destiny, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.