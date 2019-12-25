Haber Global uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden gündemdeki son gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Türkiye ve dünya gündeminde olan bitenleri yakından takip etmek istiyorsanız, Haber Global uygulamasını kullanabilirsiniz. Ekonomi, siyaset, gündem, spor, magazin ve daha birçok kategoride sunulan güncel haberlere yer veren Haber Global uygulamasında, anlık bildirim özelliği sayesinde tüm gelişmelerden anında haberdar olabiliyorsunuz.

Haber Global televizyonunu canlı olarak izleyebilmenize de olanak tanıyan Haber Global uygulamasında, döviz ve borsa bilgilerini de inceleyebilirsiniz. Hava durumu bilgileri, süper lig fikstür ve puan durumu, videolar ve fotoğraf galerilerinin de yer aldığı Haber Global uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri