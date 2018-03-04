Hadi uygulamasında canlı bilgi yarışmasına katılarak gerçek para ödüllerini kazanabiliyorsunuz.
Hadi uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan canlı bilgi yarışmasına katılabilir ve gerçek para ödüllerini kazanma şansına sahip olabilirsiniz.
BiP uygulaması işbirliğiyle sunulan Hadi uygulaması, genel kültür bilgisine güvenen kullanıcılara gerçek para ödülü kazanma şansı sunuyor. Televizyonlardan alışkın olduğumuz bilgi yarışmalarını akıllı telefonlara taşıyan uygulamada, belirlenen gün ve saatte başlayan yarışmaya dahil olarak sorulan soruların tamamına doğru yanıt vermeniz yeterli oluyor. Hiçbir şart olmadan, sadece akıllı telefonlarınızı kullanarak dahil olabileceğiniz yarışma sonunda o gün için belirlenen toplam ödülden payınızı alabiliyorsunuz.
Hiçbir ücret ödemeden katılabileceğiniz yarışmada, sorulan tüm sorulara doğru cevap veren kullanıcılar o gün dağıtılması hedeflenen ödülü aralarında paylaşıyorlar. Hadi uygulaması üzerinden kazandığınız paralar 20 TL’yi geçtiğinde ise hesabınızdaki parayı çekebiliyorsunuz. Bilmeniz gereken bir başka kural ise ilk yanlış cevabınızda yarışmadan eleniyor olmanız. Sorulan sorular için size 10 saniye süre veriliyor ve bu süre içerisinde doğru cevabı işaretlemeniz gerekiyor. Ayrıca, yanlış cevaplarınız için kullanabileceğiniz ekstra canları kazanmak için arkadaşlarınıza kendi referans kodunuzu da gönderebiliyorsunuz. Eğer siz de gerçek para ödüllü bilgi yarışmasına katılarak kendinizi göstermek istiyorsanız, Hadi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
YORUMLAR