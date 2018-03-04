Hadi uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan canlı bilgi yarışmasına katılabilir ve gerçek para ödüllerini kazanma şansına sahip olabilirsiniz.

BiP uygulaması işbirliğiyle sunulan Hadi uygulaması, genel kültür bilgisine güvenen kullanıcılara gerçek para ödülü kazanma şansı sunuyor. Televizyonlardan alışkın olduğumuz bilgi yarışmalarını akıllı telefonlara taşıyan uygulamada, belirlenen gün ve saatte başlayan yarışmaya dahil olarak sorulan soruların tamamına doğru yanıt vermeniz yeterli oluyor. Hiçbir şart olmadan, sadece akıllı telefonlarınızı kullanarak dahil olabileceğiniz yarışma sonunda o gün için belirlenen toplam ödülden payınızı alabiliyorsunuz.