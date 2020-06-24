YAYA Inc’in mobil platformdaki üçüncü ve en yeni oyunu olan HalloweenWalker kitlesini artırmaya devam ederken yapım yepyeni güncellemeler ile içeriklerini de genişletiyor.

Oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan başarılı yapım da oyuncular Cadılar Bayramı temalı içeriklerin tadını çıkaracaklar.

Mobil aksiyon oyunu olarak lansmana çıkan yapım içerisinde birbirinden farklı karakterler ve onlarca farklı hayaletler yer alacak. Oyuncular Cadılar Bayramı temalı içerikleri deneyimleyerek yapım da keyifli zaman geçirecek ve görevleri tamamlayacaklar.

Günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen mobil aksiyon oyunu her kitleden oyuncu tarafından kolaylıkla oynanabilmektedir.

Orta dereceli grafikleri ve basit kontrolleri ile kolayca adapte olunabiliyor.