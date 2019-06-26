Size en yakın noktalardaki durakları keşfederek İstanbul Havalimanına ulaşım sağlamak istiyorsanız, Havaist uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

İş, gezi, tatil vb. nedenlerle seyahat edecekseniz ve İstanbul Havalimanı kalkışlı uçuşunuz varsa, size en yakın noktalarda bulunan servis duraklarını ve sefer saatlerini Havaist uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz. Durak seçimi yaptıktan sonra harita üzerinden durakları görüntüleyebileceğiniz uygulamada, toplam seyahat sürenizi ve ücret detayını da inceleyebiliyorsunuz.

Uygulama üzerinden üyelik oluşturduktan sonra hesabınıza kredi yükleyerek servis ücretini kolayca ödemenize de olanak sağlayan Havaist uygulaması, yolculuğunuzda size büyük kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Teknolojik imkanlarla donatılan konforlu araçlarla havalimanına ulaşım sağlayabileceğiniz Havaist uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.