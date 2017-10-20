Head Ball 2 (Kafa Topu 2), mobil platformda en çok oyuncusu olan online futbol oyununun devamı. Görsel, oynanış ve içerik olarak tamamen yenilenmiş bir Kafa Topu oyunu karşımızda. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan futbol oyununda her zamanki gibi teke tek maçlar düzenleniyor. Milyonlarca oyuncu arasına katılmak için hemen iPhone ve iPad cihazınıza indirin, soluksuz oynamaya hazırlanın.

Mobildeki online futbol oyunları arasından en iyisi olarak gösterilen Head Ball (Kafa Topu) oyununun yenisi nihayet indirilmeye açıldı. Kocaman kafalarıyla dikkat çeken futbolcular daha da yetenekli hale getirilmiş. Maçı kazanmak için tüm süper güçlerini kullanan oyuncular süreye karşı kapışıyor. Maçların süresi çok iyi ayarlanmış. Zaten kolay oynanabilir yapıda olduğundan hemen her yerde açıp hızlı bir maç çevirebilirsiniz.

Oyuncu modellemeleri, animasyonlar, stadyum ve saha ışıklandırmaları dahil tüm detayların oldukça başarılı olduğu Kafa Topu 2’de toplanabilir kartlarda yeni karakterler ve onların güçlerine güç katan aksesuarlar yer alıyor. Ayrıca maçları kazanarak yeni stadyumların kilidini açıyorsunuz.

Head Ball 2 Özellikleri:

Dünya genelinde oyuncularla hareketli futbol maçlarının keyfini çıkarın.

Karakter ve aksesuar kombinasyonlarıyla karakterinizin yeteneklerini geliştirin.

18 yükseltilebilir süper gücü maçın kritik anlarında kullanarak üstünlük elde edin.

Bir sonrakini asla tahmin edemeyeceğiniz kart paketleri sizleri bekliyor.

Facebook hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızı maça davet edin.

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