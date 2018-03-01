Head Boxing, iPhone ve iPad’de ister tek başınıza ister arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz boks oyunu. Boksörlerden yetişkinlerden ziyade çocuklara hitap eden bir mobil boks oyunu olduğu fikrine kapılabilirsiniz ancak öyle değil. Telefon - tablette dövüş oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız indirin.

Mobil platformdaki az sayıda boks oyunundan biri Head Boxing. Çizgi filmlerde oynayan karakterlerden pek de farklı olmayan karakterleri boksör olarak karşımıza çıkarıyor. Popüler spor oyunlarında hareketlerin gerçekçi olması için kullanılan hareket yakalama teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş. Dolayısıyla boksörlerin kendileri komik görünse de hareketleri gerçekçi. Ringde yumruk atmak dışında da aksiyonlara giren boksörlerin her birinin özel bir yeteneği var ve geliştirebiliyorsunuz.

Head Boxing Özellikleri: