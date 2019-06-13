HealthifyMe, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir kilo takibi uygulamasıdır.

Kilo vermek ya da kilosunu korumak için mücadele edenlerin işlerini kolaylaştırmak için hizmet sunan bir uygulama olma özelliği taşıyan HealthifyMe, içerisinde bulundurduğu işlevsel servislerle ön plana çıkıyor. Pek çok farklı işlevsel özelliğe sahip olan uygulamada kalori saymanın yanı sıra su takibi de yapabiliyorsunuz. Sağlıklı atıştırmalık önerilerine de erişim sağlayabileceğiniz uygulamada özel beslenme programlarını da uygulayabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan HealthifyMe, mutlaka denenmesi gereken bir uygulama diyebilirim. Kapsamlı sağlık ve yaşam tarzı izleyicisi olarak nitelendirebileceğim HealthifyMe, yediğiniz ve içtiğiniz her şeyi kaydetmenize de yardım ediyor. Bir kaç dokunuş ile kullanabileceğiniz HealthifyMe sizleri bekliyor.

HealthifyMe uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.0