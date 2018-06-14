Helix Jump, Voodoo’nun bağımlılık yapan zıplama oyunu. Sarmal formda kuleden zıplayarak inmeye çalıştığınız oyunda hedefiniz; kulenin başlangıç noktasına ulaşmak. Tabii ki; bunu kolaylıkla başaramamanız için sürprizler düşünülmüş. Mobilde en çok indirilip oynanan zıplama oyununu hala oynamadıysanız çok şey kaybediyorsunuz. Boş zamanlarda, molalarda, toplu taşımada, misafirlikte kısaca her yerde oynayabileceğiniz, tam vakit öldürmelik eğlenceli oyunlardan.

Oyunda puan almak çok kolaymış gibi gözüküyor. Top kendiliğinden zıpladığından size sadece ufak dokunuşlarla kuleyi çevirmek kalıyor. Oyunun başında çift renkli plakalar üzerinde zıplayarak inmek son dererece basitken ilerleyen safhalarda plakaların formunun ve renginin değişmesiyle birlikte oyunun gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyorsunuz. Zıt renkte plakaya bastığınız anda tüm puanınız siliniyor. Bu arada reklamlarla karşılaşmamak için oyuna girmeden önce internet bağlantınızı kesmenizi öneririm.