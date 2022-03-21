Tetris Blitz
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,155
- DOSYA BOYUTU 76.00 MB
- Üretici Electronic Arts
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Tetris Blitz, tetris oyununu Android cihazınızda oynamanıza izin veren bir Electronic Arts yapımı.
Tetris Blitz, bir dönemin en çok oynanan oyunlarından tetrisi Android akıllı telefon ve tabletlerimize ücretsiz indirip oynamamıza imkan tanıyor. Electronic Arts imzasını taşıyan yeni nesil tetris oyununu tek başınıza oynayabildiğiniz gibi arkadaşlarınızı davet edip onlarla en yüksek skoru yapmak için kapışma şansına da sahipsiniz.
Tetris Blitz APK Özellikleri
- Düzenli güncellemeler,
- Kaliteli grafikler,
- Eğlenceli ses efektleri,
- Android ve iOS sürüm,
Android tabanlı tüm cihazlarda çalışan Tetris Blitz oyununda klasik tetris oyunun kuralları aynen geçerli ancak çok daha eğlenceli bir oynanış sunuyor. Güçlendiriciler oyunu zevkli kılan, puanınıza puan katan öğeler arasında. Öte yandan sınırlı süreli düzenlenen turnuvalara katılarak en iyi tetris oyuncusu olduğunuzu milyonlara gösterebiliyorsunuz.
Klasik tetris oyununun makyajlanmış hali diyebileceğim Tetris Blitz, tetris oyununa özleme duyan tetris tutkunları için harika bir yapım. Nostaljik yapısı ile birlikte milyonlara hitap eden TETRIS atari oyunları ile hayatımıza girmişti. Günümüzde Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen başarılı oyun, 7'den 70'e herkes tarafından sevilerek oynanıyor.
Tetris Blitz APK İndir
Dileyen oyuncular yapımı Google Play ve App Store üzerinden indirebilirler.
TETRIS Blitz
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 420
- DOSYA BOYUTU 39.00 MB
- Üretici Electronic Arts
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TETRIS Blitz, klasik tetris oyununu oldukça eğlenceli bir şekilde sunan EA oyunu.
TETRIS Blitz, klasik tetris oyununu oldukça eğlenceli bir şekilde sunan EA oyunu.
iPhone ve iPad kullanıcıları için Electronic Arts tarafından üretilen oyunu özünde yılların oyunu TETRIS'i temel alsa da birçok yenilik ve farklı bir yapı ortaya koyuyor. Renkli ve farklı şekillerin düz bir çizgiye getirilmesini hedefleyen oyunda renkler ön planda değil. Zira oyunda başarılı olmak için 2 dakika içinde olabildiğince çok ve renk fark etmeden şekilleri tek sıra yapmak gerekiyor. Bir sırada herhangi bir boşluk bulunmamalı.
Oyunu bilinen TETRIS oyunundan farklı kılan özelliklerden biri şekilleri elle indirmek gerekmiyor. Sizin şeklin geleceği yeri işaretlemeniz yeterli. Ayrıca renkler ön planda olmadığı gibi parçalanan sıradaki şekillerin aynı renk olmaları durumunda çok daha yüksek puan alıyorsunuz.
Oyunda kazanılan başarılara bağlı olarak edinilen puanların ardındana birçok ek özellik satın alabiliyorsunuz ve bunları oyunda kullanabiliyorsunuz.
TETRIS Blitz oyununun öne çıkan özellikleri:
- Canlı renklerden oluşan grafikler.
- Oyun içi başarılı ses ve görüntü atmosferi.
- Oynamadaki kolaylıklar sayesinde daha eğlenceli.
- Ek özellikler ilgi çekici.
- Çevrimiçi arkadaşlarla yarışma imkânı tanıyor.
Tetris Blitz
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 102
- DOSYA BOYUTU 60.00 MB
- Üretici Electronic Arts
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Tetris Blitz ile bir zamanların popüler bulmaca oyunu tetris mobil platforma taşınıyor.
Tetris Blitz, birçoğumuzun gameboyu ile rekor kırmak adına uzun süreler geçirdiği bulmaca oyunu tetrisi mobil cihazlarımıza taşıyor. Windows Phone telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz yeni nesil tetris oyununda oyuna arkadaşlarınıza da dahil edebiliyor ve harika ödüllerin sahibi olmak için onlarla kıyasıya mücadele içerisine girebiliyorsunuz.
Bir zamanların en popüler bulmaca oyunlarından tetrisi mobil cihazlara uyarlayan Electronic Arts, Tetris Blitz adıyla yayınladığı oyununu kısmen ücretsiz olarak sunuyor. Fiyatı 0.99 dolardan 99.99 dolara kadar çıkan oyun içi satın alımlara (Turnuvalara katılmak veya oyunda sıkıştığınız noktalarda kullanabileceğiniz güçlendiriciler için) başvurmak zorunda değilsiniz. Hiçbir ücret ödemeden de keyifli bir şekilde oynayabiliyorsunuz.
Tetris Blitz, klasik tetris oyununu farklı bir boyuta taşıyor. Klasik olarak tek başınıza oynamak yerine diğer oyuncularla birlikte kapışabiliyorsunuz. Bunun için sınırlı süreli turnuvaları takip etmeniz gerekiyor. Xbox Live hesabınızla giriş yapmanız durumunda haftanın en iyilerini görebiliyorsunuz. Öte yandan blokları dizmede zorlandığınız durumlarda kullanabileceğiniz çok sayıda güçlendirici (bomba, mıknatıs, lazer, deprem gibi) bulunuyor.