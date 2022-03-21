Tetris Blitz, tetris oyununu Android cihazınızda oynamanıza izin veren bir Electronic Arts yapımı.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tetris Blitz, bir dönemin en çok oynanan oyunlarından tetrisi Android akıllı telefon ve tabletlerimize ücretsiz indirip oynamamıza imkan tanıyor. Electronic Arts imzasını taşıyan yeni nesil tetris oyununu tek başınıza oynayabildiğiniz gibi arkadaşlarınızı davet edip onlarla en yüksek skoru yapmak için kapışma şansına da sahipsiniz.

Tetris Blitz APK Özellikleri

Düzenli güncellemeler,

Kaliteli grafikler,

Eğlenceli ses efektleri,

Android ve iOS sürüm,

Android tabanlı tüm cihazlarda çalışan Tetris Blitz oyununda klasik tetris oyunun kuralları aynen geçerli ancak çok daha eğlenceli bir oynanış sunuyor. Güçlendiriciler oyunu zevkli kılan, puanınıza puan katan öğeler arasında. Öte yandan sınırlı süreli düzenlenen turnuvalara katılarak en iyi tetris oyuncusu olduğunuzu milyonlara gösterebiliyorsunuz.

Klasik tetris oyununun makyajlanmış hali diyebileceğim Tetris Blitz, tetris oyununa özleme duyan tetris tutkunları için harika bir yapım. Nostaljik yapısı ile birlikte milyonlara hitap eden TETRIS atari oyunları ile hayatımıza girmişti. Günümüzde Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen başarılı oyun, 7'den 70'e herkes tarafından sevilerek oynanıyor.

Tetris Blitz APK İndir

Dileyen oyuncular yapımı Google Play ve App Store üzerinden indirebilirler.