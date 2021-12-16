Make More APK, kendi fabrikanızı yönettiğiniz iş simülasyonu oyunu. İş simülasyonu oyununu Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabilirsiniz.

Uğur Sağlam - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Büyük şirketlerin yöneticilerinin ne kadar yoğun çalıştığı hep merak edilir. Filmlerin bize anlattıklarına göre yöneticiler genellikle eğlenceye vakit ayırır ve ara sıra şirkete uğrarlar. Fakat durum gerçek yaşamda böyle değil. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Make More! oyunu size yönetici olmanın zorluğu gösterecek.

Make More APK Android oyununda kendi şirketinizi kurma imkanına sahipsiniz. Öncelikle istediğiniz tarzda ve sevdiğiniz bir ismi taşıyan büyük bir şirket kurun. Daha sonra şirketinizde çalışması için deneyimli ya da deneyimsiz personel alabilirsiniz. Aldığınız personellere ne iş yapacaklarını ve nasıl bir performans göstermeleri gerektiğini anlatın. Daha sonra ise çalışanlarınızı gruplandırıp farklı şirket bölümlerine gönderin.

Çalışanlarınız bazı zamanlarda işi bırakıp eğlenceye dalabilir. Hatta bazısı fırsattan istifade ederek gece almadığı uykusunu bile iş vaktinde alabilir. İşte tüm bu sorunları yaşamamak için personelinizi takip edin. Onları motive edin ve yavaş çalıştıklarında onları uyarın.

Eğer iyi bir yönetici olursanız şirketinizi kısa sürede piyasada iyi bir seviyeye getirebilirsiniz. Bu sayede hem siz daha çok kazanırsınız hem de çalışanlarınız.