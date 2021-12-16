Make More APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 362
- DOSYA BOYUTU 36.00 MB
- Üretici Fingersoft
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Make More APK, kendi fabrikanızı yönettiğiniz iş simülasyonu oyunu. İş simülasyonu oyununu Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabilirsiniz.
Büyük şirketlerin yöneticilerinin ne kadar yoğun çalıştığı hep merak edilir. Filmlerin bize anlattıklarına göre yöneticiler genellikle eğlenceye vakit ayırır ve ara sıra şirkete uğrarlar. Fakat durum gerçek yaşamda böyle değil. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Make More! oyunu size yönetici olmanın zorluğu gösterecek.
Make More APK Android oyununda kendi şirketinizi kurma imkanına sahipsiniz. Öncelikle istediğiniz tarzda ve sevdiğiniz bir ismi taşıyan büyük bir şirket kurun. Daha sonra şirketinizde çalışması için deneyimli ya da deneyimsiz personel alabilirsiniz. Aldığınız personellere ne iş yapacaklarını ve nasıl bir performans göstermeleri gerektiğini anlatın. Daha sonra ise çalışanlarınızı gruplandırıp farklı şirket bölümlerine gönderin.
Çalışanlarınız bazı zamanlarda işi bırakıp eğlenceye dalabilir. Hatta bazısı fırsattan istifade ederek gece almadığı uykusunu bile iş vaktinde alabilir. İşte tüm bu sorunları yaşamamak için personelinizi takip edin. Onları motive edin ve yavaş çalıştıklarında onları uyarın.
Eğer iyi bir yönetici olursanız şirketinizi kısa sürede piyasada iyi bir seviyeye getirebilirsiniz. Bu sayede hem siz daha çok kazanırsınız hem de çalışanlarınız.
- Yönetin - İşe alın ve çalışanlarınızı eğitin. Yeterince üretken değiller mi? Yerlerine robotları alın!
- Büyütün - Aynı anda birden fazla fabrika çalıştırın, yükseltin ve daha çılgın ürünler yapın.
- Zaman öldürme - Patronluk yapmak için çok mu tembel misiniz? Otomatiğe alın. Kar elde edin.
- Başarı - Büyük patronu mutlu edin ve ödülleri alın.
- Toplayın - 200’den fazla işçi, bonus işler, kupalar ve fazlasını alın.
- Prestij - Seviye atlayın ve daha iyi çalışanlar, daha iyi ikramiyeler, daha iyi her şey ile yeniden başlayın.
- Para - Daha fazla para kazanın ve milyarder fabrikatör iş adamı olmak için dokunun, dokunun, dokunun.
Make More!
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 41
- Üretici Fingersoft
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Make More! oyunu kendi şirketinizi kurmanızı ve yönetmenizi amaçlıyor. Bu şirket sayesinde belki de büyük bir iş adamı olabilirsiniz.
Kendi şirketini kurup yönetmek herkesin en büyük hayalidir. Bu hayalinizi Make More! oyununda gerçekleştirebilirsiniz. iPad ve iPhone cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Make More! oyunu size kendi şirketinizi kurma fırsatı tanıyor.
Kendi şirketinizi kurduktan sonra üretim yapmak ve şirket işlerini yönetebilmesi için personel almak zorundasınız. İlk zamanlarda kıdemli personel almak yerine daha deneyimsiz insanları işe alarak onları eğitmenizde fayda var. Bu sayede hem fazla miktarda maaş gideriniz olmayacak hem de kendi bilgileriniz ile eğittiniz bir personele sahip olacaksınız.
Bir yönetici olarak Make More! oyununda oldukça dikkatli olmalısınız. Gelen ve giden ürünleri iyi dengelemeli ve satışlardan en yüksek karı kazanmalısınız. Eğer şirketinizi geliştirmeyi başarabilirseniz pazar payından büyük bir dilim kapabilirsiniz.
Make More! oyununda kar oranının çok olduğu ürünleri üretin ve personelinizi iyi yönetmeye çalışın. Mesai saati sırsında tembellik yapanları ve uyuyanları bulup onları uyarın. Personelinizi sadece çalıştırmakla kalmayın ve onların motivasyonunu arttırıcı etkinlikler de yapın. Bizim şirket yönetme konusundaki önerilerimiz burada sona eriyor. Artık Make More! oyununda tek başınasınız!