Survivor APK

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler APK, tropik adada hayatta kalmaya çalıştığınız bir macera oyunudur. Acun'un TV programıyla birebir tasarlanan oyun süper eğlenceli.

Can Erdil Şentürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler APK, eğer televizyonda Survivor yarışmasını beğenerek seyrediyorsanız hoşunuza gidebilecek bir mobil macera oyunu.

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Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bu Survivor Ünlüler vs Gönüllüler oyunu size kendi Survivor maceranızı yaşama imkanı veriyor. Survivor yarışmasından esinlenerek geliştirilmiş bu oyunda tropik bir okyanus adasına konuk oluyoruz.

Oyuna kendi Survivor kahramanımızı yaratarak başlıyoruz. Kahramanımızı yarattıktan sonra doğaya bırakılıyoruz ve diğer yarışmacılarla birlikte açlığa ve doğal şartlara karşı mücadele ediyoruz. Kendi kampımızı kurarak işe başlamaktayız. Sonrasında ise yiyecek bulmak için adayı keşfe çıkıyoruz. Ağaçlardan meyve toplama veya balık tutma gibi etlemleri gerçekleştirerek yiyecek bulabilmemiz mümkün. Kampımızı zamanla geliştirebiliyoruz ve daha konforlu bir hale getirebiliyoruz.

Survivor'da sadece hayatta kalmaya çalışmanın yanısıra diğer oyuncularla da yarışmaktayız. Bu yarışma sürecinde çeşitli oyunlara katılıyoruz. Bu oyunları kazandığımızda ise farklı ödüllere sahip olabiliyoruz. Bu ödüller diğer yarışmacıları yenmemizde bize yardımcı olabiliyor. Eğer ününüzü artırmak isterseniz diğer oyuncularla birlikte takım çalışmalarına katılmanız da gerekiyor. Oyun bu yönüyle tekdüze olmayan bir gidişat sunuyor. Survivor yarışmasını kazanabilmek için hem rekabet içinde olmanız, hem de takım oyunu oyuncusu olmanız gerekmekte.

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler Oyun Özellikleri

Survivor programından ilham alan 4 oyun

Kendi maceranızı yaratın.

Kampınızı inşa edin ve yönetin.

Gruba katılın, itibar kazanın.

TV programıyla birebir: Konsey, hayata kalma ve oyunlar

Tropik bir cennette hayalinizi gerçekleştirmek için savaşacaksınız. Sınırları zorlayacak, doğayla yaşamayı öğreneceksiniz. Dayanıklılık, güç, zeka, strateji gerektiren zorlu oyunlara katılacaksınız. En iyi maceracı unvanını alacak korumak için de mücadele vereceksiniz.

Survivor göze oldukça hoş görünen 3 boyutlu grafiklerle süslenmiş bir oyun. Eğer farklı ve eğlenceli bir mobil oyun oynamak isterseniz Survivor'ı deneyebilirsiniz.