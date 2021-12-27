Cat Goes Fishing APK Android balık tutma oyununda karakter sevimli bir kedi. Denizin en büyük ve tehlikeli balıklarını tutmaya çalışırken ona yardım edin.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cat Goes Fishing APK, balıkçılık, balık yakalama, balık tutma oyunları oynamaktan keyif alanlar için tavsiye edeceğim bir Android oyunu. Denizin en büyük ve en kötü balıklarını temizleyen bir radar kullanan uzman balıkçı kedinin yerine geçtiğiniz mobil oyun, seviye bazlı ilerliyor. Dinlendirici müzikler eşliğinde eğlenceli balık tutma oyunu internetsiz oynanıyor. Cat Goes Fishing APK olarak Android telefonlara indiriliyor.

Cat Goes Fishing APK İndir

Cat Goes Fishing APK Android oyununda kediyle türlü balıkları yakalıyorsunuz. Körfez, mercan resifi, mağaralar, silo gibi dünya haritasının tüm bölgelerinde balık bulabiliyorsunuz. Balıklar yakalanıp satılabiliyor veya daha büyük balıklar için yem haline geliyor.

Küçük ve orta boy balıkları yakalarken dikkatli olmalısınız, daha büyük balıklar tarafından yenebiliyor, üç ısırıkta kılçıkları kalıyor. Küçük balıklar herhangi bir boy yemle tutulabiliyor. Küçük yemi kancadan alamayan tek balık. Çoğu küçük balık gece çöktüğünde gidiyor, ertesi sabah geri dönüyor. Orta boy balıklar kancaya takılan küçük balıkları yiyebiliyor ve orta veya büyük yem kullanılarak yakalanabiliyor. Büyük balık kancaya tutunan hem küçük hem de orta boy balıkları yiyor. Büyük yem kullanılarak oltaya gelebiliyor. Büyük balıklar büyük gelir kaynağı. Denizdeki en büyük, en nadide ve en güçlü canlılar da var. Sadece büyük yemlerle yakalanabiliyor ve başarılı bir şekilde yakalamak için özel kanca yemlerinizin olması gerekiyor. Ayrıca dev balıkları yakalamak için belirli bir balığı yem olarak kullanmak gerekiyor.